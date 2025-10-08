Главные новости за 8 октября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Трое мирных жителей погибли и девять были ранены после ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Белгородской области. Атаки ВСУ на регион усиливаются последние несколько дней и теперь речь идет о ракетных ударах, а не нападениях БПЛА. В ответ на это СКР возбудил уголовное дело о теракте.

В Воронеже власти продолжили кадровый тренд, наметившийся ранее в Тамбове, Курске и других регионах России. Депутаты шестого созыва воронежской гордумы на первом заседании избрали председателем Героя России и военного летчика Андрея Дьяченко. Он был единственным и безальтернативным кандидатом на этот пост. А вот вокруг назначения на пост вице-спикера Олега Черкасова на заседании думы разгорелся конфликт, который вызвал реакцию главы центрального исполкома партии «Единая Россия» Александра Сидякина

В рамках того же тренда новым мэром Курска избран руководитель регионального исполкома «Единой России» Евгений Маслов, который после начала спецоперации полтора года занимал аналогичный пост в Донецкой народной республике.

После национализации компания Danone, которая имеет активы и в Липецкой области (агрофирма «Вербиловское»), переименовалась в «Логику молока». Новый бренд, как заявлено, «подчеркивает принадлежность к отрасли, где все стройно, логично и вместе с тем понятно и доступно каждому».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков вылетел в Северную Корею с рабочим визитом, отметив, что в республике будут проблемы со связью и могут возникнуть сложности с проведением эфиров для жителей.

Кадровые новости в завершающуюся среду были и в Тамбове. Там должность покинул заместитель мэра Олег Висков, курировавший наиболее чувствительную для областного центра сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Тамбова. Правительство Тамбовской области

Сергей Калашников