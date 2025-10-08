До девяти выросло число раненных при ракетном обстреле белгородского поселка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал уточненные данные о последствиях ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа. Число раненых выросло с одного до девяти. Количество погибших не изменилось — речь идет о трех белгородцах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр энергетики РФ Сергей Цивилев (на заднем плане) у разрушенного ВСУ физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Маслова Пристань

Четверо пострадавших получили множественные осколочные ранения, еще пятеро — баротравмы. Бригады скорой помощи доставляют четырех мирных жительниц в медучреждения Белгорода. Одной из раненых оказали медпомощь на месте, остальные остаются в Шебекинской центральной райбольнице.

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса «Пристань спорта» частично разрушено. В двух многоквартирных домах (МКД) повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Осколками посечены пять автомобилей.

Жильцов одного из МКД планируют переселить в пункты временного размещения. Идет поквартирный обход. Начались работы по закрытию теплового контура.

«Жители говорят, что помог сигнал ракетной опасности — они успели уйти от окон и укрыться в безопасном месте»,— рассказал господин Гладков.

Алина Морозова