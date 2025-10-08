В ЕР начнут разбирательство после жалобы участника СВО на зампреда думы Воронежа

Воронежское реготделение «Единой России» (ЕР) опубликовало комментарий главы центрального исполкома партии Александра Сидякина по поводу сегодняшнего заседания городской думы областного центра. На нем избранный от ЕР участник специальной военной операции (СВО) Михаил Гамбург заявил, что назначенный заместителем председателя его однопартиец Олег Черкасов недостоин этой должности, так как требовал с него пожертвования в партию.

Депутат воронежской городской думы Михаил Гамбург

«Это уже не первый инцидент. И, если представленные накануне ветераном СВО факты найдут подтверждение, будем работать по ним дальше», — сказал господин Сидякин. Он подчеркнул, что ситуация с выборами в Воронежской области требует глубокого внутрипартийного разбирательства.

Сегодня на заседании гордумы дискуссию вызвал вопрос переизбрания господина Черкасова на должности зампреда, которую он занимает с 2020 года. Михаил Гамбург выступил против этого, напомнив о скандале: в августе от имени вице-спикера депутатам рассылались письма с просьбой о пожертвованиях для партии. «Я, как участник СВО, получил письмо о том, что мне надо срочно перевести деньги, немедленно, незамедлительно. И сумма эта была значительно выше, нежели у всех остальных, кто получали эти письма, как потом выяснилось в прессе», — сказал господин Гамбург. По его словам, Олег Черкасов ему тогда ответил, что «мы все через это проходили».

«Я не знаю, через что мы проходили. Мы с вами в окопе не сидели», — обратился господин Гамбург к Олегу Черкасову на заседании. Депутат также предложил свою кандидатуру на пост зампреда, но никто его не поддержал. После этого вице-спикером был избран господин Черкасов.

На минувших выборах воронежские единороссы смогли получить подавляющее большинство мандатов в областной и городской думе Воронежа. В региональном парламенте ЕР контролирует 51 из 56 мандатов, в городском — 25 из 36. Отделение партии в регионе возглавляет бывший спикер облдумы, а ныне сенатор Владимир Нетесов. Недавно он рассказывал «Ъ-Черноземье», что планирует продолжить работу.

Подробнее о первом заседании нового созыва воронежской гордумы — в материале «Ъ-Черноземье».

