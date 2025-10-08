СКР возбудил дело о теракте после гибели трех белгородцев при ракетном обстреле

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы) по факту ракетного обстрела поселка Маслова Пристань Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавший при ракетном ударе ФОК в поселке Маслова Пристань

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова Пострадавший при ракетном ударе ФОК в поселке Маслова Пристань

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

По версии следствия, в результате атаки ВСУ погибли трое мирных жителей, еще не менее девяти получили ранения.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России, которые фиксируют обстоятельства случившегося, допрашивают очевидцев и назначают экспертизы.

В прокуратуре Белгородской области сообщили, что ведомство контролирует соблюдение прав пострадавших и оказание им помощи, в том числе медицинской.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате ракетного обстрела частично разрушен физкультурно-оздоровительный комплекс, повреждены два многоквартирных дома, посечены осколками пять автомобилей.

Егор Одегов