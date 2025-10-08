СКР возбудил дело о теракте после гибели трех белгородцев при ракетном обстреле
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы) по факту ракетного обстрела поселка Маслова Пристань Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Пострадавший при ракетном ударе ФОК в поселке Маслова Пристань
Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова
По версии следствия, в результате атаки ВСУ погибли трое мирных жителей, еще не менее девяти получили ранения.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России, которые фиксируют обстоятельства случившегося, допрашивают очевидцев и назначают экспертизы.
В прокуратуре Белгородской области сообщили, что ведомство контролирует соблюдение прав пострадавших и оказание им помощи, в том числе медицинской.
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате ракетного обстрела частично разрушен физкультурно-оздоровительный комплекс, повреждены два многоквартирных дома, посечены осколками пять автомобилей.