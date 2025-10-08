Героя России Андрея Дьяченко избрали председателем гордумы Воронежа

Депутаты шестого созыва воронежской гордумы на первом заседании избрали председателем Героя России и военного летчика Андрея Дьяченко. Он был единственным кандидатом на этот пост.

Фото: gorduma-voronezh.ru

Фото: gorduma-voronezh.ru

За господина Дьяченко свои голоса отдали 28 депутатов, еще четверо были против. Один бюллетень признали недействительным.

После избрания председателем гордумы Андрей Дьяченко предложил на пост своего заместителя Олега Черкасова, занимавшего его с 2022 года. Депутаты согласовали это решение.

Андрей Дьяченко родился 14 июня 1982 года на хуторе Ковалевка Зимовниковского района Ростовской области. В армии служит с 1999 года. В 2015-м принял участие в боевых действиях на территории Сирии, а через год был удостоен звания Героя России. На тот момент господин Дьяченко был заместителем командира авиационной эскадрильи смешанного авиационного полка.

Подполковник Андрей Дьяченко избрался в гордуму Воронежа во главе партийного списка «Единой России» (ЕР). В начале недели президиум политсовета ЕР согласовал его кандидатуру на должность спикера гордумы. С 2015 года ее занимал Владимир Ходырев.

Владимир Зоркий