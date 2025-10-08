Орловский губернатор Андрей Клычков отправился в Северную Корею
Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков вылетел в Северную Корею с рабочим визитом. Эту информацию «Ъ-Черноземье» подтвердили в пресс-службе облправительства.
Андрей Клычков
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
4 октября господин Клычков в прямом эфире на своей странице во «Вконтакте» анонсировал визит в Северную Корею. Он уточнил, что поедет в КНДР в составе правительственной делегации.
«Не знаю, как со связью будет, будет ли возможность прямо оттуда эфиры проводить. Но, мне кажется, сомнения в этом есть определенные»,— сказал в прямом эфире господин Клычков.
В пресс-службе правительства Орловской области «Ъ-Черноземье» сообщили, что предоставят комментарий о программе и маршруте визита губернатора позднее.