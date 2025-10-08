Переименован бывший бизнес Danone с заводом в Липецке

Компания Health & Nutrition, ранее входившая в состав Danone, объявила о смене корпоративного названия на «Логику молока». Как сообщается на официальном сайте компании, новое наименование будет использоваться во всех публичных коммуникациях.

Обновленный бренд АО «Эйч энд Эн»

Фото: Фото с официального сайта АО «Эйч энд Эн»

«Мы рады представить новое имя компании, которое отражает наши ценности и приоритеты. Мы видим молочную индустрию как стройную и логичную систему, где все продумано до мелочей»,— заявил генеральный директор «Логики молока» Якуб Закриев.

На сайте поясняется, что капля молока на логотипе «подчеркивает принадлежность к отрасли, где все стройно, логично и вместе с тем понятно и доступно каждому». В качестве основного цвета был выбран зеленый, потому что в природе он отражает «естественность, гармонию и устойчивость». Решение о переименовании стало итогом завершения локализации бизнеса.

По словам председателя совета директоров компании Руслана Алисултанова, новое название отражает использование современного научно-технологического потенциала, направленного на повышение пользы производимых продуктов.

16 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым передал во временное управление Росимуществу доли в российских структурах Danone. Гендиректором компании «Данон Россия» стал заместитель председателя правительства Чечни — министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. В сентябре того же года АО «Данон Россия» — российская «дочка» Danone — было переименовано в «Эйч энд Эн» и начало использовать бренд Health & Nutrition.

В мае 2024 года на тот момент дочерняя структура татарского ООО «Вамин Татарстан» Минтимера Мингазова — ООО «Вамин Р» — приобрела бывшие производственные площадки Danone в России. В ноябре «Вамин Татарстан» переименовали в «Юнимилк», а в декабре того же года компания перешла под контроль чиновника из Чечни Руслана Алисултанова. Он является председателем совета директоров Health & Nutrition.

О том, какие еще предприятия в макрорегионе были национализированы,— в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова