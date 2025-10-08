Заместитель главы администрации Тамбова Висков покинул свой пост

Заместитель главы администрации Тамбова Олег Висков, курировавший сферу жилищно-коммунального хозяйства, покинул должность. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в мэрии, чиновник освобожден от занимаемой должности с понедельника. Там добавили, что исполнение обязанностей заместителя временно возложено на Наталью Трунову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы администрации Тамбова Наталья Трунова

Фото: Пресс-служба администрации Тамбова Замглавы администрации Тамбова Наталья Трунова

Фото: Пресс-служба администрации Тамбова

Олег Висков занимал пост заместителя главы администрации города с мая 2024 года. Издание «Тамбов. Главное» со ссылкой на источники информировало, что решение об уходе он принял самостоятельно, так как получил предложение о работе в Рязанской области.

Наталья Трунова работает в муниципальных структурах более десяти лет. С этого года она координирует и контролирует деятельность комитета дорожного хозяйства и транспорта, комитета благоустройства и охраны окружающей среды, а также муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных курируемым органам администрации города Тамбова. Кроме того, под ее началом работает комитет торговли и поддержки предпринимательства, а также территориальные управления. Это следует из информации на сайте мэрии.

В 1993 году госпожа Трунова окончила Алма-Атинский энергетический институт, получив специальность «Инженер-промтеплоэнергетик». С 1994 по 2010 годы работала в ресурсоснабжающих организациях Тамбова, в частности на муниципальном теплоэнергетическом предприятии и в ОАО «Тамбовские коммунальные системы». С октября 2010 по декабрь 2015 года занимала должность председателя жилищного комитета. В августе 2017 года Наталья Трунова вернулась в МУП «Тамбовтеплосервис», где до февраля 2023 года работала главным инженером. С февраля 2023 года возглавляла управление жилищной политики в администрации Тамбова. С 12 февраля 2024 года занимала должность начальника Центрального территориального управления.

Анна Швечикова