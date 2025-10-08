Главные новости за 8 октября. Ростов-на-Дону и область

Два маслоэкстракционных завода группы «Юг Руси» планируют привлечь кредиты на общую сумму 4 млрд руб. Заемщиками выступят ростовское ООО «МЭЗ Юг Руси» и «МЭЗ Лискинский» из Воронежской области. Каждое предприятие получит по 2 млрд руб. в рамках кредитных линий.

Росморпорт выделит до 89 млн рублей на дноуглубительные работы в Таганрогском порту и на подходном канале. ФГУП объявило электронный аукцион на выбор подрядчика для выполнения ремонтных работ на Таганрогском подходном канале, а также во внешней и внутренней акватории морского порта Таганрог.

Объединенные Арабские Эмираты стали приоритетной страной для экспорта мясной продукции с предприятий Ростовской области. За 9 месяцев 2025 года в страну отправили более 1,3 тыс. т. мяса индейки.

В поселке Быстрореченском Тацинского района заложат интенсивный яблоневый сад на площади 1 тыс. га. Инвестор намерен вложить в проект 9,1 млрд руб. собственных и привлеченных средств.

За 9 месяцев 2025 года в Ростове-на-Дону в продажу вывели 12 проектов новостроек, что на 14% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В это же время количество новых корпусов уменьшилось на 31%, достигнув 24 шт., а проектное количество квартир сократилось на 55%, составив 3,9 тыс. шт.

В отношении бывшего главы администрации Цимлянского городского поселения следователи возбудили уголовное дело. Чиновник подозревается по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).