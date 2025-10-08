Бывшего главу Цимлянского городского поселения подозревают в халатности

В отношении бывшего главы администрации Цимлянского городского поселения следователи возбудили уголовное дело. Чиновник подозревается по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Павел Разумовский, бывший глава Цимлянского городского поселения

Фото: пресс-служба администрации Цимлянского городского поселения

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ъ-Ростов», что речь идет о Павле Разумовском. Следствие считает, что в ноябре 2023 года фигурант утвердил для проведения аукциона на ремонт дорог и тротуаров начальную (максимальную) цену муниципального контракта, рассчитанную на основе недействующего норматива затрат.

Таким образом, муниципальный контракт заключили по заведомо завышенной стоимости, а ущерб бюджету составил свыше 2 млн руб.

«В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — говорится в сообщении СК.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что собрание депутатов Цимлянского городского поселения приняло досрочную отставку главы администрации Павла Разумовского

