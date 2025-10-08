В Ростове количество новых жилых проектов уменьшилось на 14%

За 9 месяцев 2025 года в Ростове-на-Дону в продажу вывели 12 проектов новостроек, что на 14% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В это же время количество новых корпусов уменьшилось на 31%, достигнув 24 шт., а проектное количество квартир сократилось на 55%, составив 3,9 тыс. шт. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные цифровой системы bnMAP.pro.

Согласно данным платформы, в январе-сентябре 2025 года в городах-миллиониках начались продажи в 297 новых жилых комплексах. Это на 3,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом количество новых корпусов уменьшилось на 11% и составило 487 единиц.

Минимум новых проектов отмечен в Краснодаре — всего два запуска с 14 корпусами. В Самаре появилось шесть новых проектов с девятью корпусами, в Челябинске — семь проектов с восемью корпусами, в Омске — восемь проектов с десятью корпусами на старте, а в Волгограде — девять проектов и девять корпусов на старте.

Наибольшее количество новых проектов отмечено в Москве (45 стартов с 90 корпусами), Санкт-Петербурге (43 проекта с 82 корпусами) и Екатеринбурге (также 43 проекта, но 57 корпусов).

Наталья Белоштейн