Маслозаводы Ростовского «Юга Руси» привлекут 4 млрд рублей под льготную ставку в 2025 году

Два маслоэкстракционных завода группы «Юг Руси» планируют привлечь кредиты на общую сумму 4 млрд руб. Заемщиками выступят ростовское ООО «МЭЗ Юг Руси» и «МЭЗ Лискинский» из Воронежской области. Каждое предприятие получит по 2 млрд руб. в рамках кредитных линий. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно сведениям, поручителями по сделкам станут головная компания группы ООО «Юг Руси», а также ООО «Золотая Семечка», ООО «Юг Руси Золотая семечка» и АО «Юг Руси». Договоры заключаются на пять лет. Заводы обязаны направить заемные средства на финансирование текущей деятельности.

Название банка-кредитора не раскрывается. Процентная ставка рассчитывается по формуле: 50% ключевой ставки ЦБ плюс не более 2% годовых. Оставшиеся 50% ключевой ставки банку компенсирует Минсельхоз России.

Валентина Любашенко