ОАЭ сместили Китай с позиции главного импортера птицы из Ростовской области

Объединенные Арабские Эмираты стали приоритетной страной для экспорта мясной продукции с предприятий Ростовской области. За 9 месяцев 2025 года в страну отправили более 1,3 тыс. т. мяса индейки. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора в ответ на запрос «Ъ-Ростов».

С начала года с территории Дона на экспортировали около 6,8 тыс. т. мяса и субпродуктов. Из них более 6 тыс. т. мяса птицы, 191 т. свинина и 537 т. говядина. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что из Ростовской области также отправили 261 т. молока и молокопродуктов.

Отмечается, что самый низкий показатель экспортных отправок зафиксировали в направлении Сербии – в эту страну экспортировали всего 2 т. мяса утки.

Таким образом, ОАЭ стали крупнейшим импортером птицы из Ростовской области, сменив Китай на позиции лидера. За аналогичный период 2024 года лидером для экспорта был Китай, в который отправили почти 2 тыс. т. мяса птицы.

Константин Соловьев