В Тацинском районе в яблоневый сад вложат более 9 млрд рублей
В поселке Быстрореченском Тацинского района заложат интенсивный яблоневый сад на площади 1 тыс. га. Соглашение об этом 8 октября подписали губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и учредитель компании «СМ-АГРО» Сергей Алексеев на выставке «Золотая осень-2025». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Инвестор намерен вложить в проект 9,1 млрд руб. собственных и привлеченных средств.
Закладка сада начнется с 2026 года — высаживая по 250 гектаров ежегодно. Наращивать урожайность тоже будут поэтапно.
В дальнейшем инвестор планирует построить современное плодохранилище на 58 тыс. т продукции.