Росморпорт потратит до 89 млн рублей на дноуглубление в Таганроге

Росморпорт выделит до 89 млн рублей на дноуглубительные работы в Таганрогском порту и на подходном канале. ФГУП объявило электронный аукцион на выбор подрядчика для выполнения ремонтных работ на Таганрогском подходном канале, а также во внешней и внутренней акватории морского порта Таганрог.

Согласно условиям закупки, подрядчик должен задействовать земкараван, включающий один многочерпаковый земснаряд, минимум две шаланды и один мотозавозный кран. Все суда должны иметь класс регистра, позволяющий вести работы в условиях Таганрогского залива.

Выполнить работы необходимо с октября по декабрь 2025 года или до образования льда в заливе. Ориентировочный объем составляет 200 тыс. куб. м с учетом допустимых переборов.

Заявки на участие в торгах принимаются до 17 октября, их рассмотрение запланировано на 24 октября 2025 года.

Валентина Любашенко