Главные новости за 7 октября. Сочи

В 2025 году в Сочи откроется крупный фуд-холл площадью около 3 тыс. кв. м. Объект разместится в парке «Ривьера» на улице Егорова, 1.

В Сочи начался очередной этап обработки зеленых насаждений от коричнево-мраморного клопа. Теплая осень способствует долгой активности насекомых, включая сельскохозяйственных вредителей.

Жителю Сочи передали восьмилетнего сына, которого мать в течение длительного времени скрывала от отца, несмотря на решение суда о месте проживания ребенка. Злоумышленница находилась в федеральном розыске по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Во вторник, 7 октября, в 14:28 по московскому времени на территории Туапсинского округа объявлен режим ракетной опасности. Жителям и гостям региона рекомендовано сохранять бдительность и следовать мерам предосторожности, направленным на обеспечение безопасности.

В Сочи завершены поиски двух девочек-подростков, пропавших в поселке Лоо. Несовершеннолетних обнаружили сотрудники местного пункта в ходе обследования территории района.

Сочи, Москва и Санкт-Петербург вошли в пятерку самых популярных направлений для путешествий на ноябрьские праздники. В рейтинг также вошли Подмосковье и Кавказские Минеральные Воды.

В аэропорту Сочи сохраняются временные ограничения на вылет и прилет воздушных судов. На утро 6 октября задержаны вылеты 21 рейса более чем на два часа. Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.