Восьмилетнего сына жителя Сочи нашли в монастыре Нижегородской области

Жителю Сочи передали восьмилетнего сына, которого мать в течение длительного времени скрывала от отца, несмотря на решение суда о месте проживания ребенка. Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, злоумышленница находилась в федеральном розыске по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, мать неоднократно меняла место жительства, переезжая из региона в регион. Ее вместе с ребенком обнаружили в монастыре, расположенном в одном из поселков городского округа Арзамас.

После получения информации о местонахождении разыскиваемых глава территориального отдела администрации уведомил судебных приставов. Мальчика временно поместили в социальное учреждение, где на следующий день его забрал отец.

Женщина была задержана полицией.

С начала года в Сочи зарегистрировано 158 случаев исчезновения людей. Из них 116 были найдены, 17 погибли.

Спасательные службы провели 355 операций по поиску и спасению, в ходе которых было спасено 256 человек, включая 30 детей. В этих операциях участвовало почти 4,9 тыс. сотрудников и 987 единиц техники. 114 операций были связаны с природными происшествиями: 94 — в горах и 20 — на воде. Также зафиксировано 68 техногенных происшествий, из которых 19 — это ДТП. Спасатели получили 173 вызова на бытовые и другие случаи.

Для сравнения, за аналогичный период в 2024 году была проведена 451 операция, в результате которых спасли 368 человек, включая 49 детей. В тот период работали 2,3 тыс. спасателей и 549 единиц техники. Природных происшествий было 145, из них 101 — в горах и 44 — на воде. Техногенных происшествий зафиксировано 56, из них 40 — ДТП. Спасатели получили 250 вызовов на бытовые и другие случаи.

«Ъ-Сочи» писал, что в одном из поселков курорта без вести пропали две девочки-подростка. Школьницы нашлись в заброшенном здании.

Мария Удовик