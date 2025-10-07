В Сочи нашли двух пропавших подростков

В Сочи завершены поиски двух девочек-подростков, пропавших в поселке Лоо. Как сообщили в полиции курорта, несовершеннолетних обнаружили сотрудники местного пункта в ходе обследования территории района.

По данным правоохранительных органов, школьницы находились в заброшенном здании. В ведомстве уточнили, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своем Telegram-канале о розыске двух несовершеннолетних — 15 и 17 лет, которые перестали выходить на связь 6 октября 2025 года. Добровольцы опубликовали ориентировки с описанием примет пропавших: у одной из них рост 150 см, русые волосы и карие глаза; у другой — рост 160 см, плотное телосложение, русые волосы и голубые глаза.

В поисковых мероприятиях участвовали сотрудники полиции и волонтеры. После обнаружения с подростками провели профилактическую беседу.

В Сочи с начала года пропало 158 человек. Из них 116 нашли, но 17 погибли.

Спасатели провели 355 операций по поиску и спасению, в которых спасли 256 человек, включая 30 детей. В этих операциях участвовали почти 4,9 тыс. сотрудников и 987 единиц техники. 114 операций были связаны с природными происшествиями: 94 — в горах и 20 — на воде. Также произошло 68 техногенных происшествий, из которых 19 — это ДТП. Спасатели получили 173 вызова на бытовые и другие случаи.

Для сравнения, за такой же период в 2024 году было 451 операция, спасли 368 человек, включая 49 детей. Тогда работали 2,3 тыс. спасателей и 549 единиц техники. Природных происшествий было 145, из них 101 — в горах и 44 — на воде. Техногенных происшествий было 56, из них 40 — ДТП. Спасатели получили 250 вызовов на бытовые и другие случаи.

«Ъ-Сочи» писал, что Краснодарское отделение поискового отряда «Лиза Алерт» подтвердило смерть модели Кристины Рэй, тело которой было найдено в коллекторе в Сочи 29 октября. Поиски 35-летней девушки начались в начале октября, и ранее сообщалось, что она могла пропасть после выхода за «закладкой».

