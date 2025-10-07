В парке «Ривьера» Сочи откроют многофункциональное гастрономическое пространство

В 2025 году в Сочи откроется крупный фуд-холл площадью около 3 тыс. кв. м, рассказал «Ъ-Сочи» региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Объект разместится в парке «Ривьера» на улице Егорова, 1. Проект предусматривает строительство отдельного здания, которое будет работать как многофункциональное гастрономическое пространство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ключевым отличием станет концепция семейного центра. На первом этаже расположатся гастрономический кластер с баром и сценой, а второй и третий этажи займет детский развлекательный комплекс с игровыми зонами и анимацией. В здании планируется разместить порядка 12 ресторанных концепций.

По оценке NF Group, рынок фуд-холлов на юге России пока далек от насыщения. В компании сообщили, что до 2026 года планируют открыть аналогичные проекты в Сочи и Ростове-на-Дону, что отражает устойчивый интерес инвесторов к развитию этого формата на юге страны.

К концу 2025 года в России может открыться 34 фуд-холла, что на 21 больше год к году, прогнозируют в NF Group. Похожую динамику наблюдают в Nikoliers, пишет «Ъ». Запуск такого количества объектов может стать рекордным за все время. В январе—августе этого года в стране появилось 11 проектов, семь из которых расположены в Москве и Подмосковье, остальные — в Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске и Чебоксарах, следует из исследования NF Group.

Основным драйвером развития рынка в этом году стала востребованность таких проектов со стороны владельцев торговых центров, отмечает руководитель департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Ксения Александриди. Около 72% новых объектов разместились именно в торговых центрах, подсчитала директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

«Ъ-Сочи» писал, что строительство гостиничного комплекса «Эдем» на курорте начнется в третьем квартале 2026 года с общим объемом инвестиций 6,3 млрд руб. Комплекс будет включать аквапарк, спа-центр и конференц-зал, а его завершение планируется к 2031 году.

Мария Удовик