Сочи выделил 27,5 млн рублей на защиту зеленых насаждений от вредителей

В Сочи начался очередной этап обработки зеленых насаждений от коричнево-мраморного клопа. Теплая осень способствует долгой активности насекомых, включая сельскохозяйственных вредителей, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» предусматривает четырехкратную обработку зеленых насаждений. Первую проводят в мае, последующие — по графику до октября. Специалисты обработали деревья и кустарники в центре города на улице Навагинской. Работы ведутся рано утром, чтобы минимизировать неудобства для жителей и гостей. Аналогичные меры принимаются во всех районах курорта.

Администрация Сочи, совместно с Субтропическим научным центром и Россельхозцентром, разработала план мероприятий по борьбе с вредителями растений. Этот план был передан всем ответственным лицам. В этом году на обработку муниципальных территорий в Сочи выделено почти 27,5 млн руб. Однако для эффективной борьбы с коричнево-мраморным клопом, который является карантинным вредителем, необходимо, чтобы владельцы участков также проводили соответствующие работы. Способы борьбы с вредителем подробно описаны в памятках, которые раздаются на встречах с гражданами и совещаниях с сельхозпроизводителями, сообщил исполняющий обязанности директора департамента по охране окружающей среды Вадим Томшин.

Коричнево-мраморный клоп не угрожает человеку и не переносит заболевания, но наносит значительный ущерб сельскохозяйственным культурам, снижая объем и качество урожая. Поврежденные плоды становятся непригодными для употребления и переработки.

С января по март 2025 года специалисты выявили 15 мест зимовки вредителей в различных населенных пунктах, все они были успешно ликвидированы. Весной и летом эффективны специальные феромонные ловушки. С наступлением холодов клопы начинают искать места для зимовки и могут проникать в помещения. В этот период рекомендуется механически собирать насекомых. В нежилых помещениях при массовом скоплении можно использовать препараты пиретроидной и неоникотиноидной групп для опрыскивания.

Консультации по мерам борьбы проводятся Россельхозцентром, Россельхознадзором и Субтропическим научным центром РАН. Информация доступна на сайте администрации города. Жители могут обратиться за консультацией в департамент по охране окружающей среды по телефону 266-06-06 (доб. 1710, 1711, 1712, 1713).

«Ъ-Сочи» писал, что Роспотребнадзор Краснодарского края опроверг информацию о наличии тараканов и клопов в детском лагере «Золотой колос» после проверки межведомственной комиссии, которая не обнаружила следов этих насекомых. Однако были выявлены другие нарушения, такие как несвоевременная уборка и неправильная маркировка инвентаря, которые руководство лагеря уже устраняет под контролем ведомства.

Мария Удовик