В Туапсинском районе объявлена ракетная опасность

Во вторник, 7 октября, в 14:28 по московскому времени на территории Туапсинского округа объявлен режим ракетной опасности. Жителям и гостям региона рекомендовано сохранять бдительность и следовать мерам предосторожности, направленным на обеспечение безопасности, сообщил глава район Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

В подобных ситуациях гражданам рекомендуют избегать пребывания на открытых пространствах, по возможности оставаться в зданиях с прочными конструкциями и закрывать окна и двери. Необходимо отключать электрооборудование и избегать использования открытого огня, а также внимательно следить за официальными сообщениями органов власти и служб экстренного реагирования.

Для своевременного получения информации о возможной угрозе рекомендуется использовать официальные каналы оповещения: местные СМИ, интернет-порталы администрации, мобильные приложения и Telegram-каналы экстренных служб. Гражданам советуют заранее подготовить аварийные комплекты с минимальным набором необходимых вещей, включая воду, продукты длительного хранения и средства первой необходимости.

Местные службы экстренного реагирования находятся в повышенной готовности, ведется контроль за соблюдением правил безопасности. Публичные мероприятия и массовые собрания в районе могут быть ограничены до стабилизации обстановки.

UPD: ракетную опасность отменили в 14:46 мск. Однако глава муниципалитета призвал сохранять бдительность.

Мария Удовик