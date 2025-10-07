Из-за ограничений в аэропорту Сочи на вылет задерживаются более 20 рейсов

В аэропорту Сочи сохраняются временные ограничения на вылет и прилет воздушных судов. По данным пресс-службы воздушной гавани курорта, на утро 6 октября задержаны вылеты 21 рейса более чем на два часа. Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Экипажами 10 рейсов было принято решение о направлении самолетов на запасные аэродромы до получения разрешения на возвращение в Сочи. После снятия ограничений воздушные суда начнут вылеты в аэропорт по мере готовности.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что коллектив предприятия работает в усиленном режиме и прилагает усилия для обеспечения комфорта пассажиров в период ожидания. Для маломобильных граждан организованы отдельные помещения, увеличено количество посадочных мест, а также предоставлены коврики для отдыха. На территории терминала установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Пассажиры с детьми до семи лет могут воспользоваться комнатой матери и ребенка. На месте работают менеджеры по гостевому сервису, которые оказывают помощь по возникающим вопросам. Представители авиакомпаний взаимодействуют с пассажирами и обеспечивают их всем необходимым в соответствии с требованиями законодательства.

Актуальную информацию о статусе рейсов пассажирам и встречающим рекомендуют уточнять через колл-центры и сайты авиаперевозчиков, на табло аэропорта или через телеграм-бот @AerodinamikaBot.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что в ночь на 6 октября в аэропорту Сочи также вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов, которые были сняты в 7:02 по московскому времени. После восстановления работы были задержаны 26 рейсов.

Мария Удовик