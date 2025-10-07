Сочи и Москва возглавили рейтинг популярных регионов на ноябрьские праздники

Сочи, Москва и Санкт-Петербург вошли в пятерку самых популярных направлений для путешествий на ноябрьские праздники. В рейтинг, составленный на основании данных Российской туристической ассоциации и платформы Bronevik.com, также вошли Подмосковье и Кавказские Минеральные Воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Увеличение числа выходных в ноябре — 2-е, 3-е и 4-е числа — способствовало росту внутреннего туризма. Количество бронирований объектов размещения по стране увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом.

Санкт-Петербург занял первую позицию, обогнав Москву, на долю города приходится 10% всех ранних бронирований. Следом расположились Подмосковье, Сочи, Кавказские Минеральные Воды и Крым.

По данным Ozon Travel, спрос на железнодорожные перевозки растет быстрее, чем на авиаперелеты. Продажи железнодорожных билетов увеличились более чем вдвое, тогда как спрос на авиабилеты вырос на 64% год к году. Существенный рост отмечен на направлениях Москва — Ростов-на-Дону (в 4,4 раза) и Адлер – Ростов-на-Дону (в 2,3 раза).

По словам директора по продукту компании «Мультитур» Евгении Кизей, число заявок на туры по России, Белоруссии и Абхазии выросло на 12–25% в зависимости от направления. Наибольший прирост зафиксирован по Крыму, Подмосковью и Абхазии, а также отмечен рост интереса к Адыгее и Архызу. В целом объем бронирований увеличился на 13–15% относительно прошлого года.

Коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах уточнила, что на ноябрьские выходные туристы выбирают как сити-туры, так и отдых в горных и спа-отелях. Основная доля бронирований пришлась на Казань и курорты Краснодарского края — по 17%, на Архыз — 15%, Подмосковье — 12%. Средняя стоимость размещения в Сочи в отеле категории «три звезды» с завтраками начинается от 10,4 тыс. руб. за две ночи, в Подмосковье — от 16 тыс. руб. с полным пансионом.

Директор по туризму «Центра винного туризма Абрау-Дюрсо» Марина Струкова отметила, что программы при однодневном посещении курорта с экскурсией, дегустацией и обедом начинаются от 3,6 тыс. руб., а проживание на три дня — от 5,6 тыс. до 23,4 тыс. руб.

Согласно данным Bronevik.com, 36% бронирований пришлось на туристическое жилье без звезд со средним чеком 4,5 тыс. руб. за ночь. Еще 6% — на объекты 1–2 звезды (4,2 тыс. руб.), около четверти — на отели 3–4 звезды (5,6 и 8,8 тыс. руб. соответственно). На долю пятизвездочных гостиниц пришлось 8% заказов при среднем чеке 17,3 тыс. руб. — рост спроса составил 45% год к году.

Средний чек за бронирование жилья в целом по России увеличился на 5% — до 6,8 тыс. руб. за ночь. Средняя продолжительность отдыха составила два дня. По стоимости лидируют курорты Большого Сочи: Красная Поляна (8,2 тыс. руб.), Сириус и Эстосадок (по 8,1 тыс. руб.). Наиболее доступные варианты проживания зафиксированы в Самаре, Вологде (2,5 тыс. руб.) и Суздале (3,1 тыс. руб.).

Мария Удовик