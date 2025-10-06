Главные новости за 6 октября. Сочи

Суд продлил срок ареста одной из подозреваемых по делу об отравлении некачественным алкоголем на федеральной территории Сириус. Мера пресечения для Олеси Пачалия продлена на три месяца, до 4 января 2026 года.

В ночь на 6 октября в Туапсинском муниципальном округе обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Два человека получили ранения и были доставлены в больницу.

В Сочи на трассе обхода Адлера начала работу подстанция «Победа», которая обеспечит строительство шести тоннелей из 8 км дороги и дальнейшую эксплуатацию магистрали. После завершения строительных работ подстанцию продолжат использовать при эксплуатации трассы.

Котельная на улице Санаторной в Сочи, работающая почти 50 лет и обеспечивающая теплом детский сад, санатории и более 20 домов Центрального района, увеличит мощность на 40% после завершения многолетнего технического перевооружения.

С 10 октября по 24 ноября в Сочи изменится график движения пригородных поездов на семи маршрутах из-за технических причин. Корректировки затронут участки Лоо — Аэропорт, Сочи — Имеретинский курорт, Роза Хутор — Сочи, Туапсе — Имеретинский курорт, Лазаревская — Роза Хутор, Аэропорт — Роза Хутор и Туапсе — Аэропорт.

Компания «РЖД Тур» объявила о запуске пятидневного железнодорожного маршрута «На Юг», первый рейс которого запланирован на ноябрьские праздники. Маршрут включает посещение Таганрога и Сочи и рассчитан на осенний туристический сезон.

Все воздушные суда, ранее направленные на запасные аэродромы из-за временных ограничений в Сочи, прибыли в аэропорт курорта. Воздушная гавань работает по фактическому расписанию после снятия ограничений, действовавших в ночь на 6 октября.