Два человека пострадали при падении обломков БПЛА в Туапсинском округе
В ночь на 6 октября в Туапсинском муниципальном округе обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. В результате загорелось помещение охраны, возгорание быстро ликвидировали. Два человека получили ранения и были доставлены в больницу, сообщает оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Еще один дрон упал в селе Дедеркой на участок частного домовладения. Здесь также произошло возгорание, которое оперативно потушили. Дом получил повреждения — выбиты окна, пострадавших нет.
На местах происшествий продолжают работать оперативные и специальные службы.
«Ъ-Сочи» писал, что в Туапсе в результате атаки БПЛА 24 сентября пострадали два человека, среди которых один несовершеннолетний. Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.