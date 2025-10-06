Два человека пострадали при падении обломков БПЛА в Туапсинском округе

В ночь на 6 октября в Туапсинском муниципальном округе обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. В результате загорелось помещение охраны, возгорание быстро ликвидировали. Два человека получили ранения и были доставлены в больницу, сообщает оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Еще один дрон упал в селе Дедеркой на участок частного домовладения. Здесь также произошло возгорание, которое оперативно потушили. Дом получил повреждения — выбиты окна, пострадавших нет.

На местах происшествий продолжают работать оперативные и специальные службы.

«Ъ-Сочи» писал, что в Туапсе в результате атаки БПЛА 24 сентября пострадали два человека, среди которых один несовершеннолетний. Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.

