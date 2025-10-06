Котельная на улице Санаторной в Сочи увеличит мощность на 40% к зиме

Котельная на улице Санаторной в Сочи, работающая почти 50 лет и обеспечивающая теплом детский сад, санатории и более 20 домов Центрального района, увеличит мощность на 40% после завершения многолетнего технического перевооружения. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Модернизация объекта проходила поэтапно в течение нескольких лет. К предстоящему зимнему сезону прирост мощности создаст надежный резерв и гарантирует бесперебойную работу даже при пиковых нагрузках. Новое оборудование прошло дополнительные испытания, которые завершились успешно.

Подготовка к отопительному периоду в городе практически завершена на всех объектах теплогенерации. Обновлено оборудование, заменено около 5 км ветхих теплосетей.

В рамках президентской программы социальной догазификации три котельные в Лазаревском и Адлерском районах перевели с угля и сжиженного газа на природный. По словам представителей предприятия, это экологичнее и экономичнее. Планируется дальнейшая модернизация теплового хозяйства города по производственной программе.

Мария Удовик