Круизный поезд «На Юг» свяжет Таганрог и Сочи в ноябре

Компания «РЖД Тур» объявила о запуске пятидневного железнодорожного маршрута «На Юг», первый рейс которого запланирован на ноябрьские праздники. Маршрут включает посещение Таганрога и Сочи и рассчитан на осенний туристический сезон, сообщает пресс-служба РСТ в своем Telegram-канале.

В рамках программы предусмотрены три варианта путешествия: основной маршрут «На Юг», гастрономический тур «На Юг. Гастрономическое путешествие» и комбинированный вариант «На Юг. Гастрономия и горы». Также предусмотрена возможность поездки без экскурсионного сопровождения — только по маршруту следования поезда.

Первой точкой маршрута станет Таганрог — город, основанный по указу Петра I и известный как родина Антона Чехова и Фаины Раневской. В историческом центре сохранились здания XVIII–XIX веков, фасады которых украшены каменными маскаронами. В городе представлена местная кухня с традиционными блюдами: жареной тюлькой, зелёным и «рыжим» борщом, ухой из осетра и блюдами из рыбы по-таганрогски.

Вторым пунктом маршрута станет Сочи. В программу включены прогулки по набережной, посещение Олимпийского парка и обзорные экскурсии по горным районам. Сочинская кухня отражает региональное разнообразие юга России: среди блюд — хачапури, барабулька, форель и продукты местных садов — фейхоа, мушмула и хурма.

Проект ориентирован на развитие железнодорожного туризма и предлагает путешествие по южным регионам страны в период межсезонья.

«Ъ-Сочи» писал, что запущены 26 дополнительных электропоездов «Ласточка» на маршруте Сочи — Имеретинский курорт, что улучшит транспортное сообщение между центром города и Сириусом. Новые рейсы помогут снизить нагрузку на автодороги и сделают транспортную систему Большого Сочи более устойчивой.

Мария Удовик