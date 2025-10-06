В Сочи запустили подстанцию «Победа» для строительства обхода Адлера

В Сочи на трассе обхода Адлера начала работу подстанция «Победа», которая обеспечит строительство 6 из 8 км дороги и дальнейшую эксплуатацию магистрали. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Марат Хуснуллин Фото: Telegram-канал Марат Хуснуллин

По словам господина Хуснуллин, энергоузел возвели в короткие сроки. Он необходим для прокладки тоннелей, которые составят более половины 8-ми км обхода Адлера — 6 км. После завершения строительных работ подстанцию продолжат использовать при эксплуатации трассы.

Опора линии электропередачи выполнена в виде двух дельфинов. Особенно эффектно конструкция смотрится в темное время суток.

Обход Адлера строят по поручению президента. Магистраль станет частью перспективной трассы от М-4 «Дон» до Сочи. Дорога сократит время в пути до аэропорта и курортов, снизит нагрузку на транспортную сеть микрорайона и поддержит экономическое развитие юга России.

В реализации проекта участвуют ПАО «Россети», «Автодор», администрация Краснодарского края во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым и подрядные организации.

Мария Удовик