Фигурантке дела об отравлении чачей в Сириусе продлили арест до января

Суд продлил срок ареста одной из подозреваемых по делу об отравлении некачественным алкоголем на федеральной территории Сириус. Как рассказали «Ъ-Сочи» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, мера пресечения для Олеси Пачалия продлена на три месяца, до 4 января 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее Адлерский районный суд Сочи заключил под стражу двух жительниц города, которых следствие считает предположительно причастными к продаже суррогатного спиртного на рынке «Казачий». По данным СКР, от отравления погибли не менее 10 человек.

В качестве обвиняемых по делу проходят Олеся Пачалия и Этери Цвижба. По версии следствия, обе женщины знали о том, что реализуемый ими алкоголь представлял угрозу для жизни и здоровья покупателей. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший гибель двух и более лиц).

Первоначально мера пресечения для обеих обвиняемых была избрана на срок до 4 октября 2025 года. Теперь суд продлил арест госпоже Пачалия еще на три месяца. Решение в отношении второй фигурантки дела пока неизвестно.

Мария Удовик