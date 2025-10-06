Фигурантке дела об отравлении чачей в Сириусе продлили арест до января
Суд продлил срок ареста одной из подозреваемых по делу об отравлении некачественным алкоголем на федеральной территории Сириус. Как рассказали «Ъ-Сочи» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, мера пресечения для Олеси Пачалия продлена на три месяца, до 4 января 2026 года.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее Адлерский районный суд Сочи заключил под стражу двух жительниц города, которых следствие считает предположительно причастными к продаже суррогатного спиртного на рынке «Казачий». По данным СКР, от отравления погибли не менее 10 человек.
В качестве обвиняемых по делу проходят Олеся Пачалия и Этери Цвижба. По версии следствия, обе женщины знали о том, что реализуемый ими алкоголь представлял угрозу для жизни и здоровья покупателей. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший гибель двух и более лиц).
Первоначально мера пресечения для обеих обвиняемых была избрана на срок до 4 октября 2025 года. Теперь суд продлил арест госпоже Пачалия еще на три месяца. Решение в отношении второй фигурантки дела пока неизвестно.