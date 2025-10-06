Все самолеты, ушедшие на запасные аэродромы, прибыли в Сочи

Все воздушные суда, ранее направленные на запасные аэродромы из-за временных ограничений в Сочи, прибыли в аэропорт курорта, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани курорта. Воздушная гавань работает по фактическому расписанию после снятия ограничений, действовавших в ночь на 6 октября.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно данным Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи были введены в ночные часы и сняты в 7:02 по московскому времени. Аналогичные меры действовали в аэропортах Краснодара и Геленджика. Их ввод объяснили необходимостью обеспечения безопасности полетов.

После восстановления работы началось формирование расписания с учетом изменений. Прибывающие рейсы принимались по мере прилета, вылеты выполняются по очередности и готовности воздушных судов. Представители аэропорта рекомендовали пассажирам уточнять актуальную информацию о рейсах через колл-центры и сайты авиакомпаний, а также по табло в терминале и в телеграм-боте @AerodinamikaBot.

По состоянию на утро понедельника, задержки более чем на два часа сохранялись у 26 рейсов. Экипажами пяти самолетов ранее было принято решение об уходе на запасные аэродромы, откуда они вылетели в Сочи после получения разрешений. Совместно с авиакомпаниями организована работа по сокращению задержек и восстановлению графика полетов.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что для пассажиров, ожидающих вылет, были созданы дополнительные условия. В залах ожидания увеличено количество посадочных мест, предоставлены пледы, матрасы и коврики для отдыха, установлены питьевые фонтанчики. Для семей с детьми открыта комната матери и ребенка. На территории работают менеджеры по гостевому сервису, оказывающие помощь пассажирам.

Администрация аэропорта принесла извинения за доставленные неудобства и отметила, что коллектив продолжает работу по стабилизации расписания и обеспечению комфортных условий для всех пассажиров.

Мария Удовик