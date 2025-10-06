В Сочи изменят расписание пригородных электричек до конца ноября

С 10 октября по 24 ноября в Сочи изменится график движения пригородных поездов на семи маршрутах из-за технических причин. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Корректировки затронут участки Лоо — Аэропорт, Сочи — Имеретинский курорт, Роза Хутор — Сочи, Туапсе — Имеретинский курорт, Лазаревская — Роза Хутор, Аэропорт — Роза Хутор и Туапсе — Аэропорт.

Узнать обновленное расписание можно на сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород», в справочных службах вокзалов, а также по бесплатному телефону горячей линии ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

Также между центром Сочи и Имеретинским курортом начали курсировать 26 новых электропоездов «Ласточка». Они ежедневно соединяют город с Сириусом через Мацесту, Хосту и Адлер. Запуск состоялся на станции Имеретинский курорт в присутствии заместителя главы Сочи Вячеслава Бауэра, руководителя администрации Сириуса Дмитрия Плишкина и представителей перевозчика.

Эксперты полагают, что дополнительные рейсы помогут разгрузить дороги и улучшат транспортную систему Большого Сочи.

Первый состав из центра города отправляется в 5:25, а из Имеретинского курорта — в 3:51. Последние электрички уходят в 00:15 и 23:15 соответственно. Полный график доступен на сайтах РЖД и «Кубань Экспресс-Пригород».

Мария Удовик