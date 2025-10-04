Главные новости за 4 октября. Ростов-на-Дону и область

Три хутора в Ростовской области остались без электричества после ночной атаки украинских беспилотников, которую силы ПВО отразили в пяти районах региона. Из-за атаки беспилотников в Чертковском районе начался пожар.

Совет по инвестициям при губернаторе Ростовской области одобрил включение четырех предприятий в перечень ключевых проектов региона общей стоимостью около 50 млрд руб.

В Ростовской области реализуется свыше 650 инвестпроектов на сумму более триллиона рублей, а четыре новых производства включили в перечень приоритетных — на них создадут более тысячи рабочих мест.

Ростовская область не сможет выплатить в 2026 году большую часть субсидий на компенсацию процентов по инвестиционным кредитам и переносит их на 2027 год.

Росстат зафиксировал снижение производства молока и куриных яиц в Ростовской области за январь-август 2025 года.

В Ростовской области зафиксировали серию поджогов автозаправок и других объектов. Одной из тревожных тенденций стало снижение возраста людей, которых вовлекают в совершение поджогов.