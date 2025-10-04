На Дону сократили производство молока и яиц, но нарастили выпуск мяса

Росстат зафиксировал снижение производства молока и куриных яиц в Ростовской области за январь-август 2025 года.

Сельхозорганизации региона произвели 94,4 тыс. тонн молока, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Показатель составил 95,1% от уровня прошлого года.

Выпуск куриных яиц сократился до 615,6 млн штук — 81,8% по сравнению с январем-августом прошлого года.

При этом производство скота и птицы на убой выросло. Объем в живом весе достиг 154,9 тыс. тонн, превысив прошлогодние показатели на 4,5%.

Тат Гаспарян