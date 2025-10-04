В Ростовской области реализуют 650 инвестпроектов на триллион рублей
В Ростовской области реализуется свыше 650 инвестпроектов на сумму более триллиона рублей, а четыре новых производства включили в перечень приоритетных — на них создадут более тысячи рабочих мест. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Фото: Юрий Слюсарь
Среди проектов 37 особо значимых объемом более 400 млрд руб.
«В текущих условиях наша главная задача не только привлекать, но и сохранять инвесторов, которые вкладывают свои средства»,— написал Юрий Слюсарь.
На Совете по инвестициям обсудили конкретные шаги. Для особой экономической зоны «Ростовская» решают вопрос дорожной доступности.
Четыре новых проекта включили в перечень приоритетных: завод по производству полиэтиленовых труб, комплекс по глубокой переработке кукурузы, вторая очередь завода теплоизоляционных материалов и роботизированный складской комплекс. На этих предприятиях создадут более тысячи рабочих мест.
«Сейчас ситуация непростая. Но работать будем больше и интенсивнее. Все предприятия, готовые развиваться, могут рассчитывать на нашу поддержку»,— заявил губернатор.