Четыре инвестпроекта на 50 млрд рублей запустят в Ростовской области

Совет по инвестициям при губернаторе Ростовской области одобрил включение четырех предприятий в перечень ключевых проектов региона общей стоимостью около 50 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СИБУР Фото: Пресс-служба СИБУР

Ростовский трубный завод запустит в Аксайском районе еще одну производственную линию. В 2026 году начнет работать новая линия по выпуску полиэтиленовых труб для жилищно-коммунального хозяйства и строительства.

Компания «Амирост» построит в Азове комплекс по глубокой переработке кукурузного зерна мощностью 1,25 тыс. тонн в сутки. Предприятие будет выпускать нативный и модифицированный крахмалы, декстрозу, кристаллическую фруктозу, фруктозный сироп, зародыш и кукурузный глютен общим объемом 322 тыс. тонн в год. Запуск намечен на 2026 год. Размер вложений составит 34,6 млрд руб.

Северо-Кавказское логистическое предприятие возводит в Ростове-на-Дону роботизированный склад. Автоматизированные системы ускорят сортировку и повысят качество обработки грузов. Монтаж оборудования уже начался. Объект введут в эксплуатацию в 2027 году. Стоимость проекта — около 1 млрд руб.

С учетом новых предприятий региональный перечень насчитывает 37 ключевых проектов на сумму свыше 470 млрд руб.

Тат Гаспарян