Ростовская область перенесла субсидии инвесторам на 2027 год

Ростовская область не сможет выплатить в 2026 году большую часть субсидий на компенсацию процентов по инвестиционным кредитам и переносит их на 2027 год. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь на заседании совета по инвестициям.

Причиной стала сложная ситуация с наполнением бюджета. Темпы роста доходов и собираемости налогов не достигают плановых показателей. В 2026 году бюджет будет направлен на исполнение социальных обязательств, которые регион не может не выполнить.

«К сожалению, значительную часть субсидий и в первую очередь субсидии на кредитную нагрузку, на погашение процентов по инвестиционным кредитам в 2026 г. мы реализовать не сможем»,— заявил Юрий Слюсарь.

Глава региона подчеркнул, что мера поддержки не отменяется, очередь и заявки сохраняются, но лимиты переносятся на 2027 год. Областные власти рассчитывают на изменение макроэкономической ситуации в стране и снижение ключевой ставки, которая является основной причиной высоких процентных нагрузок на бизнес.

«Прошу прощения за такие неприятные новости. Но мы решили честно, откровенно вам об этом сказать и надеяться на то, что вы с пониманием отнесетесь к той ситуации, в которой мы все с вами находимся»,— обратился губернатор к предпринимателям.

Юрий Слюсарь назвал ситуацию с бюджетом не катастрофической, но очень сложной. Регион проводит оптимизацию расходов как по поручению федерального центра, так и по собственной инициативе. При этом субсидии, связанные с инвестиционным климатом, оказались в числе первых, которые попали под сокращение, несмотря на реализацию национальной модели целевых условий ведения бизнеса.

