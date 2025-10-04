Возраст поджигателей снизился в Ростовской области

В Ростовской области зафиксировали серию поджогов автозаправок и других объектов. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по региону, генерал-майор полиции Владимир Савчук на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам представителя МВД, нарушители действуют по указанию экстремистских групп. Задержанным грозит уголовная ответственность по статье 205.1 УК РФ за содействие террористической деятельности.

Владимир Савчук подчеркнул: «Донская полиция будет продолжать жестко пресекать подобные попытки дестабилизации ситуации в регионе».

Одной из тревожных тенденций стало снижение возраста людей, которых вовлекают в совершение поджогов.

Тат Гаспарян