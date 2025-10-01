Главные новости Черноземья за 1 октября сентября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Как и предполагал накануне «Ъ-Черноземье», главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел» снова стал Олег Василенко. Господин в прошлую эпоху своего руководства «огнеопасными» в 2020–2022 годах вывел клуб в Российскую премьер-лигу, из которой «Факел» затем вылетел. Господину Василенко перешла по наследству задача вернуть клуб обратно, которую губернатор Воронежской области Александр Гусев ставил уволившемуся 29 сентября Игорю Шалимову

Есть и другие кадровые новости. В Воронежской области сменился руководитель филиала телеком-оператора «Мегафон». Мария Мамедова из Сибири сменила в Воронеже Павла Фомина, который уехал в Сибирь.

Вслед за другими регионами Черноземья, власти Воронежской и Курской областей в среду прокомментировали предпосылки к появлению дефицита топлива. В правительстве Воронежской области заявили «Ъ-Черноземье», что они отсутствуют, а в регионе «сформированы достаточные запасы». 95% рынка региона, по оценке властей, занимают крупные федеральные сети, у которых проблем с горючим быть не должно.

Курский губернатор Александр Хинштейн сегодня не исключил возможность «дефицита из-за искусственного ажиотажа». Он тоже заявил, что на курских АЗС создан «необходимый запас нефтепродуктов» и обвинил в создании ажиотажа жителей, которые «беспокоятся и пытаются впрок запастись топливом».

В Белгородской области собираются за символические 500 руб. отдавать участникам специальной военной операции на территории соседней Украины земельные участки под строительство домов — в качестве новой меры поддержки. Ранее землю получали только обладатели звания Героя России, теперь на нее смогут претендовать все ветераны. Строить дом придется все же за свой счет.

На фоне этих новостей стало известно, что только за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки ударили по 11 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 112 БПЛА и 19 боеприпасов. Не обошлось без пострадавших гражданских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вечерний Белгород. Администрация города

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вечерний Белгород. Администрация города

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Японская корпорация Makita пришла в Липецк, чтобы биться в местном суде с Ozon и липчанином Абдулвосидом Абдуллоевым. Вероятнее всего, конфликт вызван продажей контрафактного инструмента под известным брендом на крупном маркетплейсе под видом японского оригинала.

Тамбовский спиртзавод «Биохим», которого ранее лишили лицензии, будет продолжать работу, чтобы избежать «значительных убытков для бюджета страны». Именно так юристы предприятия аргументировали встречный иск против Росалкогольрегулирования, наказавшего завод за нарушения. Тамбовский суд подобная аргументация устроила и решение надзора приостановлено.

Многочисленным брендам китайских автомобилей становится тесно на рынке Орла. Дошло до закрытия и продажи автосалонов, в том числе дилерского центра бренда Changan на Раздольной. Местная ГК «Возрождение» Владимира Бутусова хочет выручить за два автосалона 275 млн руб.

Сергей Калашников