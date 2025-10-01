Власти Воронежской области заявили об отсутствии дефицита топлива

В Воронежской области отсутствуют предпосылки к дефициту топлива, сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе правительства. О стабильных поставках горючего в Курскую область сегодня также сообщил в своем Telegram-канале глава этого региона Александр Хинштейн, отметив, однако, возможность «дефицита из-за искусственного ажиотажа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: пресс-служба президента РФ Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: пресс-служба президента РФ

По информации властей, в Воронежской области на сегодня в регионе сформированы достаточные запасы, а топливно-энергетическая инфраструктура функционирует в полном объеме: 95% топливного рынка занимают федеральные компании, которые, по утверждению правительства, «способны самостоятельно обеспечивать топливом всю товаропроводящую цепочку». Рост стоимости на автозаправочных станциях в регионе связывают с повышением оптовых цен, а также с сезонным фактором — увеличением спроса в период уборки урожая.

Как сообщили «Ъ-Черноземье» в облправительстве, наиболее заметно подорожал бензин марок АИ-92 и АИ-95. Дизельное топливо дорожает медленнее: за период с 1 по 22 сентября цены выросли примерно на 1,5 %. На бензин марки АИ-98 и выше средний рост стоимости оказался незначительным — порядка 0,6 % за первые три недели месяца.

Как рассказал губернатор соседней Курской области Алесандр Хинштейн, на их АЗС также имеется необходимый запас нефтепродуктов.

«Определенный дефицит может создаваться из-за искусственного ажиотажа: многие беспокоятся и пытаются впрок запастись топливом», — написал он в своем Telegram-канале. Господин Хинштейн дал поручение оперативно отработать этот вопрос и принять меры, а также довел информацию «коллегам» в Минэнергетики РФ.

Для стабилизации ситуации федеральное правительство ввело запрет на экспорт бензина, который будет действовать до 31 декабря 2025 года. Дополнительно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ее территориальные управления проводят проверки динамики цен, по итогам которых намерены принять корректирующие решения. Такие меры приняты на территории всей РФ.

Первыми о «контроле над ситуацией на топливном рынке» заявили в Белгоордской области. Там отметили, что отдельной задачей стоит обеспечение сельхозпредприятий. При этом заявки на сентябрь, октябрь и ноябрь в общем объеме до 16 тыс. тонн дизельного топлива и 5 тыс. тонн бензина подтверждены крупными поставщиками. В Тамбовской области власти зафиксировали рост цен на топливо. А В Липецкой области объяснили проблемы «логистическими сложностями при отгрузке топлива с некоторых нефтеперерабатывающих заводов».

Анна Швечикова