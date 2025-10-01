Белгородским участникам СВО начали выделять землю для строительства домов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в утреннем обращении, что регион начал выделять всем участникам СВО землю для строительства частных домов. Глава региона уточнил, что это новая форма поддержки. Ранее в рамках федеральной поддержки участки получали только обладатели звания Героя России.

Программу курирует подконтрольное властям АО «Белгородская ипотечная корпорация» (БИК). Участки предоставляются путем заключения договора купли-продажи. Как пояснили в облправительстве, в случае безвозмездной передачи у физлица возникло бы обязательство уплатить налог на доходы в размере 13% от кадастровой стоимости земли. До выполнения всех обязательств по договору участок находится в залоге у БИКа.

Главным условием для получателей является освоение земли и строительство на ней дома в течение пяти лет. В таком случае стоимость объекта составит 0,01% от его кадастровой стоимости, но не более 500 руб. Эту сумму участники программы смогут оплатить уже после того, как построят дом и поставят его на кадастровый учет.

За прошедшие сутки при обстрелах Белгородской области со стороны Украины пострадал один человек. Повреждения получили девять частных домов и четыре автомобиля.

Алина Морозова