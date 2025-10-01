Японская Makita судится с липецким предпринимателем

В Арбитражный суд Липецкой области подан иск «Макита Корпорейшн» (страна регистрации — Япония) к липецкому ИП Абдулвосид Абдуллоев и московскому ООО «Интернет решения» (юрлицо крупнейшего в стране маркетплейса Ozon). Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

В чем суть спора, не поясняется. Заявление не принято к производству. Сумма требований, заявленных японцами, составила 3 млн руб. Иск с теми же участниками и суммами в апреле поступал в Арбитражный суд Москвы, но вскоре был передан на рассмотрение в Липецк. Из его документов следует, что истец пытался добиться взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака Makita в размере 2,9 млн руб., а также компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак Makita в размере 100 тыс. руб. «Макита Корпорейшн» в ходе прошлого разбирательства подавала ходатайство об отказе в требованиях к ООО «Интернет решения», однако в Липецком арбитраже маркетплейс вновь фигурирует как ответчик.

Согласно Rusprofile, основной вид деятельности ИП Абдулвосид Абдуллоев - торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет.

В июле стало известно, что основанный в Японии производитель электроинструментов Makita, заметно сокративший поставки своей продукции в Россию после февраля 2022 года, начал увеличивать их ввоз в страну. Как выяснил «Ъ», к осени этого года компания намерена восстановить часть выбывшего ассортимента. Официально Makita не покидала российский рынок, но из-за проблем с логистикой после начала военного конфликта на Украине снизила импорт, сократив в итоге свою долю в РФ с 20% до 1,5%.

Анна Швечикова