Тамбовский производитель спирта отстоял у ФСРАР возможность продолжать работу

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил ходатайство местного АО «Биохим» об обеспечительной мере в виде приостановления действия решения Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (ФСРАР, Росалкогольрегулирование), которая в сентябре 2025 года отозвала лицензию предприятия на производство, хранение и поставку этилового спирта. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Таким образом, завод сможет продолжить деятельность до вступления в силу судебного акта, которым завершится рассмотрение дела по существу. Следующее заседание состоится 10 ноября.

В обоснование своей позиции «Биохим» указал, что остановка производства приведет к значительным убыткам как для предприятия, так и для бюджета страны. По расчетам компании, сумма остановленных отгрузок и связанных с этим потерь до конца 2025 года превысит 250 млн руб. К заявлению был приложен список из 350 действующих контрактов, включая обязательства по государственным оборонным заказам. В случае простоя в первом квартале 2026 года, по данным предприятия, убытки вырастут, а федеральный бюджет недополучит налоговые платежи на сумму около 400 млн руб. Под риском увольнения окажется 161 работник завода.

Суд признал доводы заявителя обоснованными, отметив, что отказ в принятии обеспечительной меры может привести к значительному ущербу компании, а продолжение работы завода позволит сохранить баланс интересов.

Причины приостановления лицензии ФСРАР в сентябре 2025 года в материалах дела не уточняются. Между тем в 2022 году ведомство уже предпринимало попытку лишить «Биохим» лицензии, ссылаясь на несоблюдение минимального уровня использования производственной мощности. Так, предприятие во втором квартале 2022 года произвело 119 258,899 дал спирта, что составляло 69,10% от установленного показателя, что послужило причиной для отзыва лицензии. Суд тогда посчитал, что нарушение не носит критический характер и не требует немедленного прекращения деятельности.

По данным Rusprofile, АО «Биохим» зарегистрировано в 1999 году в Рассказово Тамбовской области. Уставный капитал — 10,1 млн руб. Основная деятельность компании — производство пищевого спирта. Гендиректором является Людмила Гриднева. Выручка в 2021 году составила 638,5 млн, чистая прибыль — 33,4 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не раскрываются, как и информация об учредителях. До 2021 года собственником являлось министерство имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области.

