В Орле продают два автосалона за 275 млн рублей

В Орле на продажу выставили два здания автосалонов, одно из которых находится на улице Paздoльная, 8, другое — на Haугoрскoм шоссе, 108а. Первый объект оценили в 165 млн руб., второй — в 110 млн руб. Соответствующие объявления появились на «Авито».

Продавец подтвердил «Ъ-Черноземье» факт продажи объектов, но воздержался от комментариев относительно причин.

Согласно объявлениям, оба объекта находятся в собственности. Площадь здания на улице Раздольной составляет 1,9 тыс. кв. м. Оно функционально разделено на торговую и офисную зоны. Также возможно расширить участок под зданием площадью 8,5 тыс. кв. м до 18 тыс. кв. м. Земля находится в долгосрочной аренде.

Здание на Наугорском шоссе расположено на участке в 7 тыс. кв. м. Площадь объекта также составляет 1,9 тыс. кв. м, среди которых продавец выделяет слесарный цех — 648 кв. м, шоурум — 648 кв. м, склад — 265 кв. м.

В объявлениях указано, что оба здания оснащены коммуникациями.

Судя по фотографиям в объявлениях на «Авито», а также по информации на сайтах автосалонов, оба входят в местную ГК «Возрождение» Владимира Бутусова. На улице Раздольной действует салон официального дилера китайского Changan, на Наугорском шоссе — корейского Hyundai. Первый работает через орловское ООО «Реал моторс», 76,02% которого принадлежит Владимиру Бутусову напрямую, 23,98% — через местное ООО «Возрождение». Второй салон действует через орловское ООО «Восточный ветер» господина Бутусова. 2024 год ООО «Реал моторс» завершило с выручкой 708 млн руб. и убытком 25 млн. «Восточный ветер» получил 234 млн и 32 млн соответственно. Всего Владимир Бутусов является собственником шести орловских компаний, деятельность которых связана с продажей или ремонтом автомобилей. Их совокупная выручка за 2024 год равняется 3,7 млрд руб., убыток — 67 млн руб.

Мария Свиридова, Алина Морозова