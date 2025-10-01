За сутки ВСУ атаковали 11 белгородских муниципалитетов; есть раненый

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ударили по 11 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 112 БПЛА и 19 боеприпасов. В результате пострадал один человек. Разрушения получили девять частных домов и четыре автомобиля. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе село Нечаевка атаковали двумя беспилотниками — пострадал частный дом.

В Борисовском районе село Березовка попало под удар трех БПЛА. В результате пострадали два частных дома и инфраструктурный объект.

В Валуйском округе город Валуйки, хутора Конотоповка, Леоновка и Рябики подверглись атакам с применением шести дронов. На хуторе Леоновка разрушения получил склад фермерского хозяйства, на хуторе Рябики — два частных дома. Кроме того, от падения обломков БПЛА в округе загорелась сухая трава, которую потушили сотрудники МЧС.

В Волоконовском районе село Грушевка и хутор Давыдкин атаковали тремя беспилотниками. В селе Грушевка повреждены автомобиль и гараж.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Козинка, Пороз и Сподарюшино выпустили 15 боеприпасов в ходе пяти обстрелов и совершены атаки девяти дронов. В Глотове мирный житель получил множественные осколочные ранения и перелом стопы, наступив на взрывное устройство. Он госпитализирован. В селе Гора-Подол был поврежден частный дом, в селе Глотове — автомобиль, надворная постройка и частный дом, в селе Головчине сгорел легковой автомобиль.

Над Губкинским горокругом система ПВО сбила три беспилотника, над Красногвардейским районом — два, над Прохоровским и Ракитянским районами — по одному. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе по поселкам Быценков, Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, селам Графовка, Колотиловка, Сергиевка и Староселье выпустили четыре боеприпаса и 13 БПЛА. В селе Сергиевка повреждены два частных домовладения.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Белянка, Большетроицкое, Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка подверглись атакам 69 беспилотников. В Шебекине вечером в результате повторной атаки дрона сгорел грузовик.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области один человек погиб и четверо пострадали. Повреждения получили девять частных домов и 11 транспортных средств.

Алина Морозова