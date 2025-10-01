Главные новости к утру 1 октября

Сенат США не смог принять ни один из двух законопроектов, направленных на финансирование работы правительства, что может привести к шатдауну. Он должен начаться в полночь 1 октября (07:00 мск). Документы, предложенные республиканцами и демократами, не набрали необходимых 60 голосов, хотя один из них был одобрен Палатой представителей.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Россию и Украину к сотрудничеству для ремонта Запорожской АЭС, которая больше недели остается обесточенной извне. 23 сентября на станции произошла полная потеря внешнего электроснабжения. Время, которое станция обесточенной, является самым продолжительным случаем с начала СВО.

Правительство готовится расширить меры поддержки внутреннего топливного рынка в условиях падения производства и нехватки бензина в некоторых регионах. Для этого будут обнулены ввозные таможенные пошлины в размере 5% на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура.

По итогам 2025 года рост отечественного IT-рынка может замедлиться до 10% против 15–20% годом ранее, а его денежный объем увеличиться с 3,5 трлн до 3,85 трлн руб. При этом объем продаж ПО и IT-услуг вырастет на 14%, до 2 трлн руб., в первую очередь за счет инфляции.

Ленинский районный суд во Владикавказе арестовал на два месяца семерых сотрудников Росгвардии по делу о взятке. Среди арестованных — начальник управления Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота и его заместитель. Росгвардейцев обвиняют в получении взятки (ст. 290 УК) и пособничестве в даче взятки (ст. 291 прим.1 УК).

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что он отправил американские ядерные подводные лодки к берегам России. Он в сатирическом тоне сравнил слова президента США с «лютым голливудским триллером». «Но, как это было сказано в легендарном советском детективном сериале, развязка очевидна: "Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"»,— написал он.

Военная жандармерия Польши расследует обнаружение неопознанного летающего объекта в Великом Ленцке на северо-востоке страны. Объект, найденный на кукурузном поле, предположительно является одним из дронов-ловушек, которые упали в восточной и центральной Польше в ночь с 9 на 10 сентября.

В результате землетрясения магнитудой 6,9 в провинции Себу на Филиппинах погибли 60 человек, продолжают поступать сообщения о пострадавших. Землетрясение произошло во вторник вечером, и ощущалось на большей части Висайских островов и в некоторых частях Лусона и Минданао.