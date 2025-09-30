В Северной Осетии арестованы семь сотрудников Росгвардии

Ленинский районный суд во Владикавказе арестовал на два месяца семерых сотрудников Росгвардии по делу о взятке, сообщил ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Среди арестованных — начальник управления Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота и его заместитель. Росгвардейцев обвиняют в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и пособничестве в даче взятки (ст. 291 прим.1 УК РФ).

По данным «Интерфакса», господин Голота и еще трое фигурантов дела отправлены под стражу, трое других — под домашний арест.

Агентство также сообщило со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, что отдел собственной безопасности ведомства принимал участие в задержании обвиненных сотрудников.