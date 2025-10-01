В Польше обнаружили еще один неопознанный дрон

Военная жандармерия Польши расследует обнаружение неопознанного летающего объекта в Великом Ленцке на северо-востоке страны. Объект, найденный на кукурузном поле, предположительно, — один из дронов-ловушек, которые упали в восточной и центральной Польше в ночь с 9 на 10 сентября.

10 сентября польские военные зафиксировали 19 нарушений и уничтожили несколько БПЛА. В связи с этим инцидентом НАТО по запросу Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора для консультаций.

Министерство обороны России, комментируя ситуацию, заявило, что ВС РФ в тот период наносили удары по предприятиям ВПК Украины и не планировали поражать объекты на территории Польши. Ведомство выразило готовность к консультациям с польской стороной по теме.