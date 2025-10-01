Сенат США не принял ни один закон о финансировании правительства

Сенат США не смог принять ни один из двух законопроектов, направленных на финансирование работы правительства, что может привести к шатдауну. Он должен начаться в полночь 1 октября (07:00 мск).

Документы, предложенные республиканцами и демократами, не набрали необходимых 60 голосов, хотя один из них был одобрен Палатой представителей.

Главной причиной разногласий стали статьи расходов на здравоохранение. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн обвинил демократов в том, что они пытаются использовать угрозу шатдауна для получения бесплатной медицинской помощи для нелегальных иммигрантов. Джон Тьюн заявил, что демократы должны поддержать краткосрочное решение, иначе вина за приостановку работы правительства ляжет на них.