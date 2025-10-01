60 человек погибли в результате землетрясения на Филиппинах

В результате землетрясения магнитудой 6,9 в провинции Себу на Филиппинах погибли 60 человек, сообщил заместитель администратора по гражданской обороне Раффи Алехандро. Число пострадавших он назвать затруднился. Власти до сих пор собирают информацию из районов ЧП, передает Reuters. Землетрясение произошло вечером 30 сентября. Сейсмические толчки ощущалось на большей части Висайских островов и в некоторых частях Лусона и Минданао.

Фото: Municipality of Daanbantayan / Handout. / Reuters Фото: Municipality of Daanbantayan / Handout. / Reuters

Подземный толчок произошел 30 сентября в 21:59 по местному времени (16:59 мск) в 20 км к северо-востоку от города Бого. Как семибалльный он ощущался в Бого, Данбантаяне, Медельине, Сан-Ремихио и Табуэлане, сообщил Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs). Следом в эпицентре в Бого зафиксированы сотни афтершоков.

По информации телеканала ABS-CBN News, очаг землетрясения находился в зоне тектонического разлома с низкой сейсмической активностью. Со ссылкой на руководителя сейсмологического отдела Phivolcs Уинчелла Севилью сообщается, что персонал направляется в эпицентр землетрясения, чтобы собрать больше информации.

Тела погибших доставлены в городскую больницу Бого, сообщили в оперштабе. По данным властей, в муниципалитете Сан-Ремихио обрушилось здание спортивно-оздоровительного комплекса, под обломками которого остались люди.

Эрнест Филипповский