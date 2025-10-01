С горючим участием

Как стало известно “Ъ”, правительство готовится расширить меры поддержки внутреннего топливного рынка в условиях падения производства и нехватки бензина в некоторых регионах. Для этого будут обнулены ввозные таможенные пошлины в размере 5% на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура. Кроме того, предлагается разрешить на полгода использование монометиланилина — октаноповышающей присадки к бензину — при его производстве. Рынок удастся стабилизировать, но не решить его структурные проблемы, предупреждают аналитики.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Облегчение импорта в долгосрочной перспективе поможет восстановить запасы топлива, которые могут отсутствовать на нефтебазах, и создать подушку безопасности

“Ъ” ознакомился с обращением вице-премьера Александра Новака в адрес премьера Михаила Мишустина от 24 сентября, в котором изложены предложения по насыщению внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

Как говорится в письме, несмотря на принимаемые меры по защите объектов ТЭКа, существуют риски ухудшения ситуации с обеспечением внутреннего рынка нефтепродуктами. В случае принятия предложений, говорится в обращении, получится дополнительно направить на внутренний рынок в месяц не менее 350 тыс. тонн бензина и 100 тыс. тонн дизтоплива.

Правительство уже продлило действие эмбарго на экспорт бензина до конца 2025 года и ввело ограничение на вывоз дизтоплива. Последнее не будет распространяться на НПЗ. Среди дополнительных мер, указанных в обращении,— обнуление ввозных таможенных пошлин в размере 5% на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура через определенные пункты пропуска на Дальнем Востоке. Поставлять топливо смогут только уполномоченные организации — «Роснефть», АО ННК и государственное ВО «Промсырьеимпорт». На импортируемые нефтепродукты должен быть введен демпфер. В случае применения меры появится возможность направить в западном направлении бензин, производимый на НПЗ Сибири, в количестве около 150 тыс. тонн в месяц для поддержания баланса в центральной части страны, отмечается в обращении. “Ъ” направил вопросы в указанные компании.

Совет Евразийской экономической комиссии 30 сентября уже сообщил о временном обнулении импортных пошлин на нефтепродукты до 30 июня 2026 года. Решение вступит в силу через десять дней.

Правительство также предлагает увеличить импорт бензина из Белоруссии. В сентябре, указывается в обращении, поставки белорусского бензина оцениваются в 45 тыс. тонн. Возможность по увеличению импорта в октябре зависит от бесперебойной работы системы «Транснефти» и запуска давальческой переработки нефти. Это позволит нарастить поставки белорусского бензина до 300 тыс. тонн в месяц.

Кроме того, предлагается разрешить на полгода использование монометиланилина (ММА) — октаноповышающей присадки, применяемой для увеличения детонационной стойкости бензина. Это позволит увеличить производство высокооктанового бензина класса 5 путем добавления ММА в низкооктановое топливо. В результате на внутренний рынок может быть дополнительно направлено около 50 тыс. тонн бензина в месяц. В целях реализации этой меры, сказано в документе, предлагается поручить Минэнерго временно допустить выпуск в обращение бензина класса 5 с объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, объемной долей ММА не более 1% и объемной долей этанола не более 10%.

Минфину также предлагается поручить создать экономические стимулы для применения этилового спирта в производстве бензина за счет отмены акциза на этиловый спирт. Это может позволить увеличить поставки бензина на внутренний рынок на 100 тыс. тонн в месяц. В Минфине, Минэнерго, аппаратах Александра Новака и Михаила Мишустина оперативные комментарии не предоставили.

Облегчение импорта, отмечают в аналитической компании «ОМТ-Консалт», в долгосрочной перспективе поможет восстановить запасы топлива, которые могут отсутствовать на нефтебазах и создать подушку безопасности, если в будущем возникнет новый дефицит. Но, подчеркивают аналитики, пока топливо будет проходить необходимые процедуры и доберется до центральных регионов, пройдет достаточно времени, чтобы стабилизировать предложение. В большей степени, считают в ОМТ, мера поможет в Сибири и на Дальнем Востоке, но следует учитывать, как будет расти цена в цепочке поставки. Логистические издержки могут делать перевозку невыгодной даже с учетом обнуления пошлины, добавляют аналитики.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков поясняет, что компенсация импортерам через демпфер позволит продавать импортный бензин внутри страны дешевле, чем его стоимость за рубежом, а разницу цен возьмет на себя бюджет. Демпфер в данном случае необходим, так как бензин будет закупаться по мировой цене, а необходимость уплаты НДС и акциза делает импорт малоэффективным, подтверждает источник “Ъ”.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов добавляет, что выбор организаций для импорта обусловлен их инфраструктурным присутствием на Дальнем Востоке и наличием необходимых мощностей для организации поставок. Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин указывает на наличие у этих компаний контрактных и логистических возможностей по импорту и допускает, что договоренности об оперативном начале поставок уже есть.

Присадка ММА была запрещена в РФ в июле 2016 года. Максим Малков, партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора, напоминает, что приостановка применения этой присадки связана с присоединением к европейским экологическим требованиям по выбросам (вплоть до экологического класса Евро-5). По его словам, с инженерной и экономической точки зрения ММА и другие октан-корректоры позволяют увеличить долю высокооктанового бензина без снижения его потребительских свойств, хотя экологические показатели выхлопов в части оксидов азота могут немного ухудшиться.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что до запрета ММА была самой эффективной присадкой для бензинов 5-го класса. По его словам, 1% ММА в бензинах 4-го класса повышает октановое число на 2–6 единиц в зависимости от исходного продукта. Эксперт добавляет, что решение о временном разрешении такой присадки представляется абсолютно логичным и позволит увеличить производство высокооктановых бензинов.

Собеседник “Ъ” говорит, что повышение доли ароматических соединений в бензине с 35% до 42% — самый быстрый способ увеличить выпуск высокооктанового продукта, поскольку дополнительные ароматические углеводороды уже производятся РФ и частично экспортируются. Наиболее же эффективная мера, по его словам,— применение этанола. Это улучшает горение и экологические показатели бензина, но для реализации предложения потребуется корректировка налогов, поэтому это займет больше времени, чем повышение доли ароматических соединений, отмечает источник “Ъ”.

Ситуация с бензином в России обострилась в конце июля в условиях высокого сезонного спроса и внеплановых ремонтов на НПЗ. Биржевые котировки АИ-92 и АИ-95 летом несколько раз обновляли исторические максимумы. Бензин на АЗС с 1 января по 22 сентября 2025 года подорожал на 8,36%, что выше уровня инфляции за тот же период (4,16%), следует из данных Росстата. Стоимость бензина в рознице опережает инфляцию девятую неделю подряд.

В условиях перебоев с отгрузками с НПЗ Крым 29 сентября первым из российских регионов пошел на введение фиксированных цен на бензин и установку ограничений на продажу. Как сообщал “Ъ” один из участников рынка, дефицит бензина в России оценивается в 400 тыс. тонн из стандартных ежемесячных поставок в объеме 2 млн тонн, то есть примерно в 20% (см. “Ъ” от 29 сентября). Выпуск дизельного топлива, по оценкам источника “Ъ”, сократился на 1 млн тонн в сентябре. По имеющимся у “Ъ” данным, производство бензина и дизтоплива в сентябре отстает от плана на 10–11%.

